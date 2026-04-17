Cocaina nascosta dietro al cruscotto | il video

Durante un controllo al casello di Reggio Emilia, una pattuglia della Guardia di finanza ha arrestato un ventenne trovato in possesso di cocaina nascosta dietro al cruscotto dell’auto. Il giovane è stato fermato mentre transitava sull’autostrada e, durante la verifica, sono stati rinvenuti alcuni grammi di droga occultati nel veicolo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il ragazzo è stato portato in caserma. È stato anche diffuso un video che mostra il momento del sequestro.

Un ventenne è stato arrestato dalla Finanza dopo un controllo al casello di Reggio Emilia: ecco dove era nascosta la droga.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cocaina nascosta dietro al cruscotto: il video Notizie correlate Beccato con l’auto imbottita di cocaina: “bianca” nascosta dentro il cruscottoAveva 21 dosi di “coca” nascoste dietro l’autoradio e per lui sono scattate le manette. Con 5 chili di cocaina nascosti nel cruscotto dell’auto: arrestato un ventenne / VideoReggio Emilia, 17 aprile 2026 – È stato fermato all’uscita del casello autostradale di Reggio Emilia con oltre 5 chili di cocaina nascosti in un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ponte di Nona, la cocaina nascosta nel braciere pronta per essere venduta; Trovato con 13 dosi di cocaina e armi. Arrestato 37enne; Cocaina nascosta in un'aiuola a Lana: arrestato; Milano, droga nascosta in casa, nel box e nella plancia dell’auto: due arresti della Polizia. Con 5 chili di cocaina nascosti nel cruscotto dell’auto: arrestato un ventenne / VideoIl giovane ha prima cercato di barricarsi nell’abitacolo poi ha acconsentito al controllo delle Fiamme Gialle: la droga era nascosta in un doppiofondo dietro al computer di bordo ... ilrestodelcarlino.it Reggio Emilia: trasporta oltre 5 kg di cocaina in auto, arrestatoREGGIO EMILIA – Quando è stato fermato in prossimità del casello autostradale dai militari della guardia di finanza reggiana, è stato tradito dai nervi. La sua irrequietezza lo ha portato a barricarsi ... reggionline.com NEL PORTO DELLA SPEZIA SEQUESTRATI OLTRE 65KG DI COCAINA PURISSIMA Leggi qui dove era nascosta e come è stata scoperta: https://gazzettadellaspezia.com/index.phpoption=com_k2&view=item&id=174707 facebook Viaggiano con un chilo di cocaina nascosta nel sedile dell'auto. Arrestati x.com