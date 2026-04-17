Cobolli vola in semifinale a Monaco oggi Musetti in campo a Barcellona

Il tennista romano ha conquistato la semifinale al BMW Open di Monaco, vincendo in due set contro Kopriva. Oggi, invece, il suo connazionale Musetti è in campo a Barcellona, dove affronta un avversario ancora da determinare, in attesa dell’esito dello scontro tra Zverev e Cerundolo. La competizione prosegue su entrambe le superfici, con le sfide in corso e le qualificazioni che avanzano.

Il tennista romano supera Kopriva in due set al BMW Open. Attesa per conoscere l’avversario tra Zverev e Cerundolo. Grande momento per il tennis italiano: Flavio Cobolli conquista la semifinale del BMW Open, torneo ATP 500 da oltre 2,5 milioni di euro in corso sui campi in terra rossa dell’Iphitos Tennis Club. Il 23enne romano, numero 16 del ranking mondiale e quarta testa di serie del tabellone, ha superato con autorità il ceco Vit Kopriva con il punteggio di 6-3 6-2. Una prestazione solida per Cobolli, che conferma l’ottimo stato di forma dopo il recente successo nell’ATP 500 di Acapulco Open. In semifinale Cobolli affronterà il vincente del confronto tra Alexander Zverev e Francisco Cerúndolo, sfida che definirà il prossimo ostacolo nel cammino verso la finale del torneo tedesco.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: Sorrisi italiani: a Barcellona rimonta Musetti, Sonego piega Martinez. Ok Cobolli e Darderi a Monaco Leggi anche: Cobolli liquida Kopriva in due set e vola in semifinale a Monaco Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cobolli stende Bergs e vola in semifinale a Monaco di Baviera: ecco chi affronta; ATP Monaco 2026: Cobolli batte Kopriva e vola in semifinale. Risultato e cronaca; Tennis, Atp Monaco: Cobolli batte Bergs e vola ai quarti; Cobolli sull’effetto Sinner: Con Jannik meno pressione, ma aspettative più alte. Cobolli vola in semifinale a Monaco: Kopriva ko in 2 set. Il prossimo avversarioIl numero 3 d'Italia e 15 al mondo, supera il ceco e raggiunge per la prima volta in carriera il penultimo atto del 500 bavarese ... tuttosport.com Cobolli vola in semifinale a Monaco: ATP 500, sogna il colpaccio contro Zverev o CerúndoloFlavio Cobolli continua la sua corsa nel circuito e conquista la terza semifinale del 2026. All’ATP 500 di Monaco il numero 3 d’Italia supera con un netto 6-3 6-2 il ceco Vit Kopriva, confermando una ... tg.la7.it BMW OPEN ATP500 FLAVIO COBOLLI supera nettamente la sfida contro KOPRIVA e VOLA in SEMIFINALE a MONACO DI BAVIERA ! 6/3 6/2 FORZA FLAVIO ! facebook #Cobolli vola in semifinale a Monaco: Kopriva ko in 2 set. Il prossimo avversario x.com