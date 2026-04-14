Sorrisi italiani | a Barcellona rimonta Musetti Sonego piega Martinez Ok Cobolli e Darderi a Monaco

A Barcellona, Musetti ha recuperato da una situazione difficile contro Landaluce, mentre Sonego ha vinto contro Martinez. A Monaco, Cobolli e Darderi sono passati al turno successivo, con il toscano che sfiderà Moutet dopo aver battuto Landaluce e il piemontese che ha superato un qualificato al terzo set.

Lorenzo Musetti torna alla vittoria dopo la delusione di Monaco. Il numero 9 del mondo e testa di serie numero due del torneo ha battuto al debutto dell’Atp 500 di Barcellona in due set la giovane promessa spagnola Martin Landaluce (7-5 6-2 in un’ora e 28 minuti), con qualche problema per il toscano nel primo set ma poi, come spesso accade, il motore diesel di Lorenzo ha lasciato andare via i cavalli e la partita si è messa in discesa. Al prossimo turno Musetti sfiderà il francese Moutet. Landaluce, non lo scopriamo oggi, è con Jodar la grande speranza spagnola per il futuro, anche se il loro presente, Alcaraz, è un classe 2003 che di futuro ne ha ancora davvero tanto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sorrisi italiani: a Barcellona rimonta Musetti, Sonego piega Martinez. Ok Cobolli e Darderi a Monaco Tennis, Darderi parte bene a Monaco. Ok Musetti e Sonego a BarcellonaL’azzurro supera Zhang al BMW Open, mentre in Catalogna avanzano Musetti e Sonego. Il ranking ATP degli italiani dopo gli Australian Open: Sinner e Musetti si confermano, crollo Sonego, difesa CobolliGli Australian Open 2026 sono ormai entrati nella loro fase calda: venerdì 30 gennaio si disputeranno le semifinali (non prima delle ore 04.