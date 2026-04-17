Il tennista romano di 23 anni ha vinto il match ai quarti di finale a Monaco, battendo l'avversario in due set con il punteggio di 6-3 6-2. La partita si è conclusa in circa un'ora e mezza di gioco. Ora si prepara a disputare la semifinale, dove affronterà il vincitore dell'incontro tra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo.

Flavio Cobolli si è qualificato per le semifinali dell’Atp 500 di Monaco. Il 23enne romano, numero 16 del ranking e quarta testa di serie, ha regolato senza troppi problemi il ceco Vit Kopriva con un perentorio 6-3 6-2, lo stesso che agli ottavi aveva estromesso Luciano Darderi. Per Flavio davvero una buona prestazione in un torneo che evidentemente gli piace, e lui quando sente l’ambiente attorno a se positivo, con le giuste sensazioni, diventa davvero molto pericoloso. Primo set a colpi di break e controbreak, con Flavio che dà il primo strappo al terzo gioco togliendo il servizio al ceco, per poi perderlo a sua volta il game successivo. Il break decisivo è arrivato sul 4-3, con Cobolli bravissimo ad approfittare di qualche incertezza di troppo di Kopriva.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cobolli liquida Kopriva in due set e vola in semifinale a Monaco

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