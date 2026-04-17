Flavio Cobolli si è qualificato per la semifinale dell'ATP Monaco 2026 battendo il tennista ceco Vit Kopriva con i punteggi di 6-3 e 6-2. La partita si è svolta durante il torneo “BMW Open by Bitpanda”. Questa è la prima volta che Cobolli raggiunge una semifinale in un evento di questo livello.

Flavio Cobolli ha sconfitto 6-3 6-2 il ceco Vit Kopriva e ha raggiunto la prima semifinale al “BMW Open by Bitpanda”, l’Atp Monaco di Baviera 2026. Flavio is flying!? Make that three semi-finals for @cobollifla in 2026! @BMWOpen500 #BMWOpenbyBitpanda pic.twitter.comC5DPvm8dy4 — ATP Tour (@atptour) April 17, 2026 Il tennista romano, oggi numero 16, insegue il secondo titolo stagionale dopo il successo all’Atp 500 di Acapulco che l’ha proiettato alla posizione numero 13, il suo best ranking. L’azzurro ha vinto 13 delle 21 partite giocate nel circuito Atp nel 2026, e 18 delle ultime 24 sulla terra battuta, superficie su cui nel 2025 ha celebrato i suoi primi due titoli Atp, a Bucarest e Amburgo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cobolli in semifinale all’Atp Monaco 2026, battuto Kopriva

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