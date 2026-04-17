Cobolli | il rituale della Davis che lo guida verso i quarti
Dopo aver vinto l’incontro degli ottavi di finale contro Zizou Bergs all’ATP 500 di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli si prepara ora per affrontare il prossimo avversario nei quarti di finale, Kopriva. La partita contro Bergs si è conclusa con la vittoria di Cobolli, che ha così proseguito il suo percorso nel torneo. Ora l’atleta si concentrerà sulla sfida successiva, che si terrà nelle prossime ore.
Dopo aver superato lo scoglio degli ottavi di finale all’ATP 500 di Monaco di Baviera battendo Zizou Bergs, Flavio Cobolli si prepara ora per la sfida nei quarti contro Kopriva. L’azzurro, attualmente stabilmente nella top 16 del ranking mondiale, ha condiviso riflessioni profonde sul suo percorso tecnico e sull’eredità emotiva lasciata dal trionfo della nazionale nella Coppa Davis a Bologna. Il peso emotivo di una vittoria storica. Le immagini della finale disputata a Bologna continuano a esercitare un impatto psicologico fortissimo su Cobolli, che confessa di guardare i filmati di quell’evento la sera precedente ogni sua competizione. Quel momento di gloria collettiva, vissuto insieme a Matteo Berrettini, rappresenta per lui un punto di riferimento costante che scatena ancora forti emozioni.🔗 Leggi su Ameve.eu
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