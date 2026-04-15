Mercoledì 15 aprile 2026 si svolgono gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Monaco, dove Flavio Cobolli sfida Zizou Bergs. Il giocatore romano cerca di replicare il successo ottenuto in Coppa Davis, affrontando l’avversario in un match che si preannuncia intenso e ricco di tensione. La partita rappresenta un momento importante nel percorso della stagione tennistica di Cobolli, che punta a consolidare la propria posizione nel torneo.

Flavio Cobolli affronta Zizou Bergs negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Monaco mercoledì 15 aprile 2026, in un confronto che richiama la tensione della Coppa Davis. L’azzurro, favorito dal posizionamento nel ranking e da una stagione d’apertura più costante, cercherà la vittoria sul Campo Centrale dopo una serie di incontri programmati per la giornata. Il peso del precedente storico tra Roma e il Belgio. Il duello odierno non è solo una sfida per il pass avanti in un torneo ATP 500, ma un rinvio di un episodio cruciale vissuto lo scorso novembre. In quella occasione, durante la semifinale della Coppa Davis 2025, l’Italia guidata da Volandri si trovò a sfidare il Belgio in una battaglia di nervi e resistenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cobolli sfida Bergs a Monaco: il romano cerca il bis dopo la Davis

LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: duello dal sapore di Coppa DavisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio...

Zizou Bergs vs Monteiro: la sfida decisiva della Coppa DavisLa sfida tra Zizou Bergs e Thiago Monteiro si annuncia come un evento centrale della Coppa Davis, fissato per il 14 settembre 2024 alle ore 16:30.