LIVE Cobolli-Collignon ATP Miami 2026 in DIRETTA | rivincita della Coppa Davis!

Oggi si svolge il match di secondo turno all’ATP Masters 1000 di Miami tra Flavio Cobolli e Raphael Collignon. La partita viene trasmessa in diretta e può essere seguita attraverso aggiornamenti continui. L’evento rappresenta una rivincita della Coppa Davis e coinvolge due tennisti italiani e un avversario straniero. I tifosi possono seguire l’andamento del match con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno all’ATP Masters 1000 di Miami tra Flavio Cobolli e Raphael Collignon. Non ci sono precedenti tra i due e questo è il loro primo incontro. I due si sono incrociati, si fa per dire, nello scorso match di Coppa Davis tra Belgio e Italia dove però non si sono affrontati nei rispettivi singolari. Dunque sarà una partita tutta da scoprire per l’azzurro che si troverà davanti il sempre impegnativo nativo di Rochester. Il classe 2002 attualmente alla 72esima posizione del ranking ATP si è rivelato in diverse occasioni insidioso. 🔗 Leggi su Oasport.it

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