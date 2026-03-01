L’ospedale scala posizioni nella classifica di Newsweek

Gli ospedali dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest sono inclusi nella classifica 2026 pubblicata da Newsweek, un settimanale statunitense. La classifica è stata realizzata in collaborazione con Statista Inc., e mostra la posizione di queste strutture rispetto ad altri ospedali a livello internazionale. La graduatoria evidenzia le strutture sanitarie che si distinguono in vari settori e specializzazioni.

Gli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest presenti nella classifica 2026 del settimanale statunitense Newsweek, stilata in collaborazione con Statista inc., risalgono la graduatoria, con cinque strutture ospedaliere che si confermano tra le migliori d’Italia. E’ l’ottavo anno che la rivista americana stila la World’s Best Hospital, la classifica dei migliori ospedali del mondo, con una sezione dedicata all’Italia. In particolare, l’ospedale Lotti di Pontedera nella graduatoria formulata anche in questo 2026 sale dal 77esimo posto del 2025 al 71esimo di quest’anno, che la conferma come struttura meglio posizionata a livello aziendale. Poco più indietro troviamo l’ospedale di Livorno che è passato dall’88esimo posto dell’anno scorso al 76esimo del 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ospedale scala posizioni nella classifica di Newsweek Sanità, l'ospedale Bufalini scala dieci posizioni nella classifica di Newsweek: è 74esimo in ItaliaL'ospedale Bufalini di Cesena 74esimo tra gli ospedali migliori d'Italia nella classifica “World’s Best Specialized Hospitals 2026”, elaborata dal... Sanità, tredici ospedali della regione nella classifica "Newsweek Best Hospitals 2026"Tra le prime 20 il Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, il Policlinico di Modena, l'Ospedale di Parma e il Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Tutto quello che riguarda Newsweek. Temi più discussi: L’ospedale scala posizioni nella classifica di Newsweek; L’ospedale di Perugia scala la classifica Newsweek: è 32° in Italia. Terni fuori dalla top 100; Presentato il nuovo ciclo del Santa Maria della Scala; Incidente sul lavoro a Savona, fuori pericolo di vita l'operaio precipitato da una scala. L’ospedale scala posizioni nella classifica di NewsweekGli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest presenti nella classifica 2026 del settimanale statunitense Newsweek, stilata in collaborazione con Statista inc., risalgono la graduatoria, con cinque ... lanazione.it L’ospedale di Perugia scala la sanità italiana, male Terni che esce dalla top 100In sei anni guadagnate oltre 30 posizioni nel World’s Best Hospitals per l'ospedale Santa Maria della Misericordia ... umbria24.it Il Bambino Gesù si conferma primo ospedale pediatrico in Europa, nella classifica stilata da Newsweek, la storica e influente testata giornalistica internazionale. Collaborare con l’Ospedale Bambino Gesù è per noi di Auxilium motivo di orgoglio e occasione di facebook #Sanità. Tredici #ospedali dell' #EmiliaRomagna nella classifica delle migliori strutture italiane stilata da Newsweek/Statista. La #notizia regioneer.it/ClassificaOspe… x.com