Sanità l' ospedale Bufalini scala dieci posizioni nella classifica di Newsweek | è 74esimo in Italia
L'ospedale Bufalini di Cesena 74esimo tra gli ospedali migliori d'Italia nella classifica “World’s Best Specialized Hospitals 2026”, elaborata dal settimanale internazionale Newsweek L'ospedale Bufalini di Cesena 74esimo tra gli ospedali migliori d'Italia nella classifica “World’s Best Specialized Hospitals 2026”, elaborata dal settimanale internazionale Newsweek in collaborazione con la società di ricerca Statista. Rispetto allo scorso anno l'ospedale di via Forlanini guadagna così una posizione, con un punteggio medio del 71,58%. Complessivamente sono stati esaminati 133 nosocomi. In base allo studio, il miglior ospedale in Italia è il Policlinico universitario Gemelli di Roma con il 92,84% di punteggio medio, scavalcando il Niguarda di Milano, con il 90,75%. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Sanità, il Morgagni-Pierantoni si conferma tra gli ospedali d’eccellenza: lo certifica la classifica di NewsweekIl Morgagni-Pierantoni di Forlì 43esimo tra gli ospedali migliori d'Italia nella classifica “World’s Best Hospitals 2026”, elaborata dal settimanale...
Dodici ospedali italiani nella classifica dei 250 migliori al mondo di Newsweek: ecco quali sonoSono 12, in una lista di 250 in totale, gli ospedali italiani che figurano nella classifica ‘I migliori ospedali del mondo 2026’ pubblicata da...
Temi più discussi: Medici indagati per i certificati sui rimpatri, Cgil al flash mob: Accertamenti troppo impattanti. Da Salvini frasi gravi; Sanità, il Morgagni-Pierantoni si conferma tra gli ospedali d’eccellenza: lo certifica la classifica di Newsweek; Edison Next installa nuovi 180 punti di ricarica elettrica in Emilia Romagna; Edison Next aprirà 180 punti di ricarica presso gli ospedali dell'Emilia-Romagna | Quattroruote.it.
Nuovo sistema per elettroencefalografia donato alla Neurologia del BufaliniL’unità operativa di Neurologia dell’ospedale Bufalini di Cesena ha ricevuto un sistema integrato per elettroencefalografia, composto da una stazione ambulatoriale e una portatile, donato grazie al co ... forli24ore.it
Emilia Romagna. Inaugurati al Bufalini di Cesena i nuovi locali per la Degenza breve chirurgicaIl reparto è stato completamente rinnovato, ristrutturando l’atrio, le undici stanze di degenza in dotazione, uno studio medico, la sala medicazione. I lavori hanno comportato il rifacimento del ... quotidianosanita.it
L’ex vice direttore della Sanità e commissario dell’ospedale infantile di Torino nominato alla guida del Santa Croce e Carle di Cuneo. La Regione parla di continuità e competenza, ma le “fasi decisive” sembrano non finire mai - facebook.com facebook