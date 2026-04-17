Clima studio rivela che la corrente atlantica sta collassando Betti CNR | In Europa rischio siccità estreme

Recenti studi mostrano che la corrente atlantica sta fortemente indebolendosi, con la probabilità di un suo blocco che è passata dal 5% a oltre il 50%. Un esperto del CNR ha dichiarato che questa situazione potrebbe portare a rischi di siccità estreme in Europa. La modifica nella circolazione delle acque atlantiche viene considerata un cambiamento significativo nel clima della regione.

Nuovi studi indicano che la probabilità di un blocco della circolazione atlantica è balzata dal 5% a oltre il 50%. Abbiamo chiesto al climatologo del CNR Giulio Betti cosa rischiamo davvero. "Siccità estreme e prolungate, tempeste invernali violentissime e un metro in più dei livelli dei mari".🔗 Leggi su Fanpage.it

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