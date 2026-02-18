Enrico Scoccimarro, del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, spiega quali saranno le conseguenze in Italia di un aumento delle temperature di 3 gradi a fine secolo: piogge estreme alternate a lunghe siccità. Uno scenario al quale non ci stiamo minimamente preparando.🔗 Leggi su Fanpage.it

Più caldo ed eventi estremi in Italia, come sarà il clima fino al 2100Il clima in Italia sta cambiando rapidamente, con temperature in aumento e precipitazioni in diminuzione entro il 2100.

Leggi anche: Più caldo e meno piogge: come è cambiato il clima a Latina in 18 anni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Clima, il mondo sarà più caldo di 3°. L'esperto: In Italia piogge estreme e siccità, siamo impreparati; Clima, l'amministrazione Trump dice addio alle regole contro il riscaldamento globale; Trump cancella le norme volute da Obama sul clima; Che mondo sarà da qui al 2050.

Il dottor meteo Lorenzo Tedici: Per le prossime tre generazioni il clima sulla terra sarà caldo. A meno che non intervenga la Natura...Intervista al fiorentino volto notissimo di Sky tg24 e responsabile media del team di Il Meteo.it. I mutamenti climatici sempre più evidenti in questo nostro millennio, sono di portata spesso improvv ... quotidiano.net

Doomsday Clock 2026 a 85 secondi dal non ritorno: nucleare, clima e IA avvicinano il mondo alla catastrofeDoomsday Clock 2026, l’Orologio dell’Apocalisse, scende a ottantacinque secondi. Il Bulletin of the Atomic Scientists ha lanciato l’allarme su nucleare, clima e IA Ottantacinque secondi. È questo il t ... msn.com

Un altro mondo. Fa un certo effetto passare dal festoso clima olimpico azzurro, con il sensazionale bis d’oro di Federica Brignone, alle velenose beghe... facebook