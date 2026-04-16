Clima la corrente che scalda l’Europa verso il collasso | Entro il 2100 il rischio è superiore al 50%

Un rapporto recente avverte che la corrente oceanica che contribuisce a regolare il clima europeo si sta riscaldando in modo significativo, portando a un rischio superiore al 50% di collasso entro il 2100. Le previsioni si basano su studi che analizzano i vari fattori coinvolti nel cambiamento climatico e le loro possibili conseguenze. L’allarme riguarda il possibile impatto di questa evoluzione sui modelli meteorologici e sui sistemi climatici dell’Europa.

Quando si parla di cambiamento climatico, sono molti i fattori che vengono considerati per fare previsioni sui suoi possibili sviluppi ed effetti. Tra questi, centrale sarebbe il ruolo giocato dalla corrente atlantica, nota anche come AMOC: un sistema di correnti oceaniche che porta acqua calda dai tropici verso l’Europa settentrionale e riporta acqua fredda in profondità verso sud. Il suo rallentamento, il più forte negli ultimi 1.600 anni, sarebbe più veloce del previsto e al centro delle maggiori preoccupazioni degli esperti per la salute del pianeta entro il 2100. Come si legge in uno studio pubblicato su Science Advances «la circolazione meridionale di ribaltamento atlantica (AMOC) trasporta efficacemente calore e sale attraverso l’oceano globale e modula fortemente il clima regionale e globale».🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Europa, +3°C entro il 2100: 1.680 mld € per adattarsi al climaL’Europa si prepara a un futuro climatico radicalmente mutato, con un aumento previsto delle temperature fino a +3°C entro il 2100.

Antartide in crisi: +6°C e ghiacci a rischio collasso entro 2100La Penisola Antartica tra ghiaccio che si scioglie e specie a rischio La Penisola Antartica sta vivendo un dramma ambientale senza precedenti.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Lungo la corrente, dal libro alla mostra. Viaggio nell’Europa del cambiamento climatico; Corrente Del Golfo: ora il rallentamento si vede nei dati reali; La Corrente Circumpolare Antartica: 5 Fattori Chiave nel Clima; Clima, svelate le origini della corrente oceanica più potente della Terra.

Lungo la corrente, dal libro alla mostra. Viaggio nell’Europa del cambiamento climaticoLa scomparsa della corrente del Golfo e la crisi climatica dimenticata anche dall’Europa. Il viaggio attraverso il continente, lungo il tragitto della corrente, confluito in un libro di domande crucia ... editorialedomani.it

La più grande corrente oceanica della Terra si sta fermando (e le conseguenze potrebbero essere disastrose)La Corrente Circumpolare Antartica, nota anche come Antarctic Circumpolar Current (ACC), è la corrente oceanica più potente del pianeta. Fa letteralmente il giro dell’Antartide da ovest verso est, ... greenme.it

Con potenziali 7 assenti e un clima di grande tensione all’interno del club, l’Atalanta è già dietro l’angolo. Rimane sospesa la vicenda che vede Gasperini e Ranieri vivere da separati in casa Andrea Di Carlo - facebook.com facebook

Il clima in casa #Fiorentina x.com