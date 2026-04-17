Ieri a Bari si è svolto un incontro al Circolo della Vela, focalizzato sulla coerenza tra le strategie climatiche globali e le attività finanziarie. All’evento hanno partecipato rappresentanti di diversi settori, discutendo di come gli impegni internazionali si traducano nelle decisioni economiche e nelle pratiche quotidiane. L’obiettivo principale è stato analizzare le differenze tra le promesse fatte e le azioni messe in atto nel settore finanziario e ambientale.

Ieri, presso il Circolo della Vela a Bari, si è tenuto un incontro di alto profilo dedicato al tema della coerenza nelle strategie climatiche mondiali. L’evento ha la partecipazione di Roger Abravanel, saggista e manager di rilevanza internazionale, che ha presentato il suo volume intitolato Le grandi ipocrisie sul clima, approfondendo le divergenze tra gli obiettivi ambientali dichiarati e le azioni effettivamente messe in campo su scala globale. Il dialogo tra competenze diverse per una visione pragmatica. L’appuntamento, promosso congiuntamente dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata e da Arca Fondi SGR, ha cercato di superare la dicotomia tra attivismo estremo e inerzia politica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clima, basta ipocrisie: il confronto tra finanza e realtà a Bari

Notizie correlate

CM Punk scuote la WWE e il dibattito politico: “Basta cliché e basta ipocrisie”CM Punk non si sta preparando solo a difendere il World Heavyweight Championship a Elimination Chamber: sta anche mettendo in discussione alcune...

Bastoni ha sbagliato, ma il problema è il protocollo: basta ipocrisie, lo scudetto è ancora apertoAnalizzare le dinamiche delle squadre di vertice e le questioni disciplinari nel calcio richiede un’attenta interpretazione degli eventi recenti e...

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Bini Smaghi (Arca Fondi): Educazione finanziaria fondamentale per accrescere consapevolezza su temi socioeconomici e ambientali.

Altamura (BA), presentato il libro di Abravanel sulle politiche climaticheAmpia partecipazione al Circolo della Vela di Bari per la presentazione del libro di Roger Abravanel Le grandi ipocrisie sul clima, promossa da BPPB e ARCA Fondi SGR il 16 aprile. Al centro il confr ... trmtv.it

Delmastro denuncia: «Basta ipocrisie». Nei 2304 cortei per la pace feriti 242 agentiIl sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro denuncia: «Basta ipocrisie». Nei 2.304 cortei per la pace feriti 242 agenti La fotografia dell’ordine pubblico italiano nell’ultimo anno è ... panorama.it