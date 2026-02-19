Bastoni ha sbagliato ma il problema è il protocollo | basta ipocrisie lo scudetto è ancora aperto

Bastoni ha commesso un errore durante la partita, ma il vero problema riguarda il protocollo in vigore. La regola attuale permette comportamenti discutibili e crea confusione tra giocatori e arbitri. La situazione ha portato a discussioni continue e a dubbi sulle decisioni prese in campo. La questione diventa ancora più complessa considerando che lo scudetto rimane in bilico. La tensione tra le squadre di testa aumenta, e le regole sembrano favorire interpretazioni variabili. Ora, il campionato si decide anche su queste circostanze imprevedibili.

Analizzare le dinamiche delle squadre di vertice e le questioni disciplinari nel calcio richiede un'attenta interpretazione degli eventi recenti e delle decisioni arbitrali. Le ultime settimane hanno messo sotto i riflettori alcune situazioni che coinvolgono i protagonisti principali del campionato italiano, evidenziando non soltanto le performance sul campo ma anche aspetti legati alla correttezza e alla gestione degli episodi più controversi. I risultati recenti della Juventus, sotto la guida di Luciano Spalletti, hanno portato due sconfitte di rilievo sia in campionato che in competizioni europee.

Accomando: «Bastoni ha sbagliato ma il vero problema è il protocollo. Basta ipocrisie. Scudetto? Tutto ancora aperto » – ESCLUSIVA e VIDEOOrazio Accomando ha commentato l’episodio tra Bastoni e Kalulu durante Inter-Juve, sottolineando che il problema principale riguarda il protocollo e non l’errore dei singoli giocatori.

Inter, ecco le scuse di Bastoni: “Ho sbagliato”. Ma Chivu non molla: “Basta moralismi”Alessandro Bastoni si scusa pubblicamente per un errore commesso, spiegando di aver agito in modo sbagliato durante l’ultima partita dell’Inter.

