CM Punk scuote la WWE e il dibattito politico | Basta cliché e basta ipocrisie

CM Punk, noto wrestler, si appresta a difendere il titolo mondiale a Elimination Chamber, ma allo stesso tempo critica le storie tradizionali della WWE. In un intervento pubblico, ha dichiarato che è ora di abbandonare i cliché e le ipocrisie che caratterizzano spesso i racconti dello show. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione di fan e addetti ai lavori.

CM Punk non si sta preparando solo a difendere il World Heavyweight Championship a Elimination Chamber: sta anche mettendo in discussione alcune formule narrative consolidate della WWE. Questa notte, a Chicago, Punk affronterà Finn Bálor, in una card che prevede anche i due Elimination Chamber Match maschile e femminile e la sfida tra AJ Lee e Becky Lynch per il Women’s Intercontinental Championship. Ma durante un’intervista al Morning Moshpit del 27 febbraio, il “Second City Saint” ha spostato l’attenzione dall’hype per i match a ciò che, secondo lui, dovrebbe cambiare immediatamente. “Un cliché? Che ne dite di questo: quelli che stanno per affrontarsi possono smettere di fare coppia in tag team lungo la strada verso, diciamo, WrestleMania 42?” Un chiaro riferimento alla classica storyline del “Can they coexist?”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

