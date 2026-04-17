Antonella Clerici è intervenuta nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, dove ha ricordato Fabrizio Frizzi. Ha riferito che negli ultimi giorni di vita Frizzi stava molto male, ma aveva deciso di non fermarsi. La conduttrice ha commentato il suo atteggiamento, senza aggiungere dettagli personali o motivazioni, limitandosi a descrivere le sue condizioni di salute recenti prima della scomparsa.

Antonella Clerici è stata ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli e tra le altre cose ha parlato anche degli ultimi mesi di vita di Fabrizio Frizzi, morto nel 2018 a causa un tumore al cervello. La conduttrice ha ricordato quando Frizzi le fece una sorpresa con Conti, nel suo programma, tre mesi prima di andarsene. Ha anche spiegato perché nell’ultimo periodo Frizzi andava in tv, nonostante stesse male. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The BSMT (@bsmtbasement) Gazzoli ha ricordato ad Antonella una celebre foto che ritrae lei, Frizzi e Conti insieme, scattata il giorno in cui le fecero una sorpresa a La prova del cuoco.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Clerici ricorda Frizzi: “Negli ultimi giorni stava malissimo, ma non voleva smettere”

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