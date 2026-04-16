Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi | Stava male si trascinava in studio per dimenticare il dolore

Antonella Clerici ha condiviso un ricordo di Fabrizio Frizzi, parlando dei momenti difficili degli ultimi mesi di vita del conduttore scomparso nel 2018. Ha raccontato che Frizzi, pur sentendosi male, si presentava in studio per continuare a lavorare e cercare di dimenticare il dolore. La collega ha descritto il loro rapporto e il modo in cui lui affrontava le sfide della malattia.

Antonella Clerici ha ricordato Fabrizio Frizzi. L'intenso racconto della loro amicizia e degli ultimi mesi di vita del conduttore scomparso nel 2018 per un tumore al cervello.🔗 Leggi su Fanpage.it

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