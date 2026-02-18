Gabriele Costantino Tarquinia stretta nel dolore per l' addio al 13enne morto per meningite fulminante

Tarquinia piange la scomparsa di Gabriele Costantino, il ragazzino di 13 anni morto a causa di una meningite fulminante. La notizia ha sconvolto la comunità, che si è radunata davanti alla chiesa per l’ultimo saluto. Il dolore si legge negli sguardi di amici e familiari, che hanno ricordato il ragazzo con fotografie e parole. La città si prepara a dare l’addio definitivo al giovane, mentre si cercano risposte sulla rapidità della malattia. La salma sarà sepolta nel cimitero locale nel pomeriggio.

La chiesa Madonna dell'Ulivo gremita per i funerali del ragazzino, giocatore del Tarquinia calcio. La bara bianca accompagnata da un fiume di persone e dal volo dei palloncini. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta L'addio a Gabriele Costantino. Tarquinia si è fermata per salutare per l'ultima volta il 13enne morto per una meningite fulminante. L'intera comunità, sotto shock, ha accompagnato con commozione il giovane nel suo ultimo viaggio. In un silenzio che dice tutto, la cittadina ha pianto un figlio. Davanti a quella bara bianca ricoperta di fiori candidi, tra un fiume di persone con il volto segnato dalle lacrime, tra cartelloni e dediche e tra palloncini bianchi e blu granata liberati in cielo tra gli applausi.