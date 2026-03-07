È morto Claudio Molinelli era l’anima del Premio letterario Chianti

Claudio Molinelli è morto improvvisamente a Firenze all’età di 62 anni. Era riconosciuto come l’anima del Premio letterario Chianti, di cui era una figura molto conosciuta e apprezzata nel settore culturale locale. La sua scomparsa è stata comunicata oggi e ha suscitato grande cordoglio tra gli addetti ai lavori e gli organizzatori dell’evento.

Firenze, 7 marzo 2026 – È morto improvvisamente a Firenze, all'età di 62 anni, Claudio Molinelli, figura molto conosciuta e apprezzata nell'ambiente culturale legato al Premio letterario Chianti. L'uomo è deceduto a causa di un malore. I funerali saranno celebrati lunedì 9 marzo alle 11 nella chiesa dell'Ascensione, a Firenze, in via G. da Empoli 2. Il cordoglio del comitato tecnico del Premio letterario Chianti Profondamente colpito dalla notizia, il Comitato tecnico del Premio letterario Chianti, insieme ai rappresentanti dei Comuni promotori, ha espresso cordoglio per la scomparsa improvvisa di Molinelli, ricordandolo come un collaboratore appassionato e un punto di riferimento per l'organizzazione del premio.