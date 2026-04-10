Claudio Lauretta ricorda il padre morto investito da un furgone | La tragedia non è solo nella mia famiglia

Claudio Lauretta ha ricordato il padre, scomparso lo scorso 7 aprile a Novi Ligure dopo essere stato investito da un furgone. La famiglia ha vissuto un momento di commozione nel ricordo della perdita, che ha lasciato un segno profondo. La tragedia ha coinvolto non solo la famiglia, ma anche altre persone presenti al momento dell'incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione degli incidenti.

Claudio Lauretta ha ricordato il padre Domenico, morto lo scorso 7 aprile investito da un furgone a Novi Ligure. "Non bisogna mai perdere l'occasione di abbracciarsi. La tragedia non è solo nella nostra famiglia", ha detto il comico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morto il padre di Claudio Lauretta, investito da un furgone in retromarcia: “Uno stupido incidente”Lutto per Claudio Lauretta: con un post su Instagram, il comico ha annunciato la morte del padre Domenico.

Padre di Claudio Lauretta morto investito a Novi Ligure da un furgone subito dopo l'anniversario di matrimonioTragedia a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, dove Domenico Lauretta, padre del comico Claudio Lauretta, è morto dopo essere stato investito...

Temi più discussi: Il comico Claudio Lauretta: 'Mio padre investito e ucciso da un furgone a Novi Ligure'; Il dolore del comico Claudio Lauretta: Mio padre investito e ucciso da un furgone; Tragedia a Novi Ligure, il padre del comico Lauretta investito e ucciso da un furgone in manovra; Novi Ligure, il padre del comico Claudio Lauretta investito e ucciso da un furgone in retromarcia. Papà, ieri era il tuo anniversario di matrimonio...

Claudio Lauretta: La morte di papà è stata un colpo al cuore | Vicino alla famiglia di chi l’ha investitoClaudio Lauretta, noto e amato comico, ha commosso tutti a La Volta Buona raccontando della tragica morte del papà. Un racconto estremamente doloroso, che strazia il cuore; Claudio Lauretta – in colle ... ilsussidiario.net

Claudio Lauretta abbraccia l’uomo che ha ucciso il padre: Me l’ha insegnato papàIl padre di Claudio Lauretta è morto investito sulle strisce pedonali. L'artista che imita Gerry Scotti abbraccia l'uomo che ha ucciso il papà e spiega il motivo ... ultimenotizieflash.com

Ieri la festa dei 57 anni di matrimonio, oggi è morto investito: addio al padre di Claudio Lauretta Leggi https://www.il-meridiano.it/viaggi/21823-ieri-la-festa-dei-57-anni-di-matrimonio-oggi-e-morto-investito-addio-al-padre-di-claudio-lauretta.html #ilmeridianot - facebook.com facebook

Claudio Lauretta, 'mio padre investito e morto nell'Alessandrino. L'artista ricorda il genitore Domenico, deceduto oggi a Novi Ligure #ANSA x.com