Martina Franca Claudio Lauretta al Teatro Verdi con lo spettacolo Imitamorfosi
Giovedì 19 marzo alle ore 21 al Teatro Verdi di Martina Franca si terrà lo spettacolo “Imitamorfosi” con Claudio Lauretta. La stagione teatrale 2026, intitolata “Il sorriso è di casa”, prosegue con questo terzo appuntamento, offrendo al pubblico un’occasione di intrattenimento e riflessione attraverso la rappresentazione che si svolgerà nella struttura teatrale locale.
Tarantini Time Quotidiano Prosegue la stagione teatrale 2026 “Il sorriso è di casa” con il terzo appuntamento in programma giovedì 19 marzo alle ore 21 al Teatro Verdi. Sul palco salirà l’attore e imitatore Claudio Lauretta con lo spettacolo “Imitamorfosi”. Attraverso pochi elementi di scena come occhiali, cappelli e parrucche, l’artista piemontese si trasforma davanti al pubblico dando vita a una galleria di personaggi tra politica, spettacolo e musica. Il suo talento nell’imitazione gli consente di riprodurre voci, gesti e manie dei protagonisti della scena pubblica con uno stile personale e ironico. Da oltre vent’anni Lauretta porta in scena i suoi “One Man Show”, spettacoli in cui interpreta numerosi personaggi alternando comicità, satira e trasformazioni, costruendo un racconto divertente e coinvolgente. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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