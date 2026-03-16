Giovedì 19 marzo alle ore 21 al Teatro Verdi di Martina Franca si terrà lo spettacolo “Imitamorfosi” con Claudio Lauretta. La stagione teatrale 2026, intitolata “Il sorriso è di casa”, prosegue con questo terzo appuntamento, offrendo al pubblico un’occasione di intrattenimento e riflessione attraverso la rappresentazione che si svolgerà nella struttura teatrale locale.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue la stagione teatrale 2026 “Il sorriso è di casa” con il terzo appuntamento in programma giovedì 19 marzo alle ore 21 al Teatro Verdi. Sul palco salirà l’attore e imitatore Claudio Lauretta con lo spettacolo “Imitamorfosi”. Attraverso pochi elementi di scena come occhiali, cappelli e parrucche, l’artista piemontese si trasforma davanti al pubblico dando vita a una galleria di personaggi tra politica, spettacolo e musica. Il suo talento nell’imitazione gli consente di riprodurre voci, gesti e manie dei protagonisti della scena pubblica con uno stile personale e ironico. Da oltre vent’anni Lauretta porta in scena i suoi “One Man Show”, spettacoli in cui interpreta numerosi personaggi alternando comicità, satira e trasformazioni, costruendo un racconto divertente e coinvolgente. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Martina Franca, Claudio Lauretta al Teatro Verdi con lo spettacolo “Imitamorfosi”

Articoli correlati

Leggi anche: Martina Franca, teatro: stasera Carlo Buccirosso con “Qualcosa è andato storto!” Commedia al Verdi

A Martina Franca torna il teatro per famiglie: in scena “BanDITA”, spettacolo di ombre per bambiniProsegue a Martina Franca la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli “Il sorriso è di casa! Kids”, promossa dal Comune attraverso l’Assessorato...