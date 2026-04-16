Claudia Conte, giornalista nota nel settore, si trova al centro di polemiche riguardanti il suo percorso di studi. Dopo aver risposto con un

“Beh, èuna cosa che non posso negare,però sono molto riservata nella mia vita privata”. Con queste parole la giornalistaClaudia Conteha risposto a una domanda su unapresunta relazionecon il ministro dell’InternoMatteo Piantedosi.Una domanda concordata con la redazione diMoney.ite una risposta che, pur prudente, è apparsa poco equivocabile. Da lì è esploso un caso politico e mediatico. Con il crescere dell’attenzione, alla vicenda personale si sono affiancate domande sul percorso formativo e professionale della giornalista. In particolare, sotto la lente è finito il suocurriculum e il modo in cui sarebbe stato utilizzatoin contesti pubblici: enti istituzionali, la Scuola superiore di Polizia e attività legate a eventi e iniziative.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Claudia Conte, ombre sul curriculum: spunta la laurea telematica

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