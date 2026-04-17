Il governo su Claudia Conte | Non è laureata alla Luiss e non è stata pagata per gli eventi con la polizia

Il governo ha precisato che Claudia Conte non ha conseguito una laurea alla Luiss, come invece si era ipotizzato, ma all’Università Telematica Pegaso, dove ha studiato fino al 2016 prima di abbandonare gli studi. Inoltre, è stato chiarito che non ha ricevuto pagamenti per gli eventi con le forze di polizia, contrariamente a quanto si era diffuso. Queste informazioni fanno parte di una comunicazione ufficiale rivolta al pubblico.

Claudia Conte è laureata all’ Università Telematica Pegaso e non alla Luiss, dove ha frequentato dal 2011 al 2016 rinunciando poi agli studi. E non è stata pagata per le attività con il ministero dell’Interno perché non ha completato l’invio dei documenti per il compenso. La sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano risponde così all’interpellanza del deputato Angelo Bonelli di Avs. Siracusano spiega che «ci viene chiesto in questa sede di chiarire se Claudia Conte sia in possesso o meno di titolo di laurea e presso quale istituzione universitaria». Gli accertamenti. Secondo gli accertamenti Conte «si è immatricolata nell’anno accademico 2011-2012 presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Luiss Guido Carli, per frequentare il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza».🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Madrina della polizia e consulente alla Camera: gli incarichi di Claudia Conte sono un caso per PiantedosiSta facendo parlare di sé Claudia Conte, la giornalista 34enne che oggi ha rivelato di avere una relazione con il ministro dell'Interno, Matteo...

Domani: Claudia Conte, la relazione con Piantedosi e la «docenza» alla scuola di poliziaDopo la nomina lampo come consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Claudia Conte, spunta la laurea telematica; Meloni e la carcassa. Dal caso Claudia Conte al film su Regeni. La corsa a sbranare; Le Iene: SORTINO: Claudia Conte: un nuovo caso Boccia? Video; Piantedosi torna a Palazzo Chigi dopo il caso Claudia Conte. Era la vendetta di una donna innamorata o uscirà altro?.

Claudia Conte, spunta la laurea telematicaNel curriculum presentato dalla professionista, dichiarato un diploma alla Luiss, poi smentito. Percorso lampo in 8 mesi ... repubblica.it

Chi è Claudia Conte giornalista 34enne che ha una relazione col ministro Matteo Piantedosi: Non posso negareClaudia Conte conferma le voci su una sua presunta relazione con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: la rivelazione in un'intervista ... virgilio.it

In queste settimane si è parlato molto del curriculum di Claudia Conte. Non solo per la relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che la giornalista ha raccontato di avere, ma per il modo in cui quel curriculum è stato utilizzato. Quel profilo, infatti, n - facebook.com facebook

Claudia Conte è il nuovo caso Boccia del Governo Chi è questa donna Con @AlexSortino e @marcoocchipintj siamo stati a Londra per capirlo #LeIene x.com