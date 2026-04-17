Classifica FIMI dal 10 al 16 aprile 2026 dominata da Shiva
Dal 10 al 16 aprile 2026, la classifica FIMI delle vendite e degli streaming mostra Shiva al primo posto. Il cantante si conferma la figura più ascoltata e acquistata in questa settimana, dominando la graduatoria con il suo ultimo lavoro. Nessun altro artista riesce a superare la sua posizione nella classifica, che si mantiene stabile rispetto alle settimane precedenti. La sua presenza si distingue rispetto agli altri nomi in top ten.
E’ Shiva il protagonista assoluto della Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 10 al 16 aprile 2026. Il rapper lombardo, al secolo Andrea Arrigoni, va subito alla #1 degli album con Vangelo, il suo nuovo lavoro, e piazza tutti i 13 brani presenti nel disco entro le prime 25 posizioni della chart singoli, nei quali continua però a dominare Samurai Jay con Ossessione. Di seguito, gli aggiornamenti della settimana. Classifica FIMI – I singoli. Samurai Jay – Ossessione. Shiva & Geolier – Bad Bad Bad. Shiva & Kid Yugi – Babyface. Shiva & Anna – Obsessed. Shiva – Spie. Shiva – V per Vangelo. Shiva, Lazza & Sfera Ebbasta – Mayday.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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