Nella classifica FIMI dal 16 al 22 gennaio 2026, Geolier conquista il primo posto, dominando la top ten dei singoli. La sua presenza capillare riflette la forte popolarità dell’artista nel panorama musicale italiano, con risultati che attestano il suo crescente successo. La classifica evidenzia la sua costante presenza tra i brani più ascoltati e venduti in questa settimana.

La Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 16 al 22 gennaio 2026 canta Geolier. L’artista campano esordisce direttamente al primo posto degli album con il nuovo lavoro Tutto è possibile e piazza tutti i suoi brani estratti nelle prime 24 posizioni della chart singoli, a partire dalla vetta occupata da 2 giorni di fila, collaborazione con Sfera Ebbasta & Anna. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Geolier feat. Sfera Ebbasta & Anna – 2 giorni di fila. Geolier feat. Anuel AA – Arcobaleno. Geolier feat. Kid Yugi – Olè. Geolier – Stelle. Geolier – Facil facil. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 16 al 22 gennaio 2026, boom Geolier: la top ten dei singoli è interamente sua

Classifica FIMI dal 26 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026, “L’amore non mi basta” di Emma si prende la vetta dei singoliNella settimana dal 26 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026, Emma conquista la vetta della Classifica FIMI dei singoli con “L’amore non mi basta”.

Classifica FIMI dal 9 al 15 gennaio 2026, Guè & Cookin Soul fanno subito centro con “Fastlife 5: Audio Luxury”Dal 9 al 15 gennaio 2026, la classifica FIMI vede al primo posto “Fastlife 5: Audio Luxury” di Guè, prodotto da Cookin Soul.

