Garlasco la decisione ufficiale su Andrea Sempio | pesante ‘no’ del giudice

La giudice di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha deciso di chiudere le porte a un possibile coinvolgimento di Andrea Sempio nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Dopo aver esaminato le prove, ha emesso un pesante ‘no’ e fermato ogni possibilità di approfondimenti su di lui. La decisione arriva dopo mesi di indagini e analisi, ma la pista Sempio si chiude definitivamente.

La giudice per le indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli ha messo un primo punto fermo nelle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, il delitto avvenuto a Garlasco nel 2007. Con un provvedimento articolato, il gip ha respinto la richiesta di incidente probatorio avanzata dalla difesa di Andrea Sempio, tornato a essere indagato per la seconda volta per l'uccisione della giovane. Al centro dell'istanza c'erano nuove verifiche informatiche sui computer di Chiara Poggi e di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio, con l'obiettivo di affidare gli accertamenti a un perito terzo.

