Civolley Copertino inarrestabile | a Capurso arriva l’impresa

Le ragazze della Civolley Copertino hanno vinto ai quarti di finale regionale a Capurso, battendo la squadra avversaria con un punteggio di 3-2. La partita si è disputata in trasferta e ha visto la formazione allenata da mister Potente conquistare un altro risultato positivo in questa stagione. La vittoria ha consentito alla squadra di proseguire il cammino nelle fasi successive del torneo regionale.

COPERTINO - Le ragazze della Civolley Copertino s’impongono a Capurso. La squadra allenata da mister Potente vince con un 3-2 ai quarti di finale regionale, portando a casa un altro successo.La vittoria per la formazione salentina arriva in una sfida combattuta: primi due set a favore delle.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Civolley Copertino batte Corigliano: ora la Final Four è a un passoSuccesso importante per le ragazze del volley, allenate da mister Potente, che vedono il proprio obiettivo sempre più vicino Una vittoria arrivata... Sd Arreda Infinity Copertino inarrestabile: battuto Calimera con un secco 3-0Le ragazze guidate da coach De Rosa centrano la quattordicesima vittoria consecutiva superando le avversarie nella penultima giornata della regular...