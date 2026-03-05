Civolley Copertino batte Corigliano | ora la Final Four è a un passo

Le ragazze della Civolley Copertino, guidate dall’allenatore Giuseppe Potente, hanno vinto contro la Tecno Corigliano in una partita combattuta. La vittoria permette alla squadra di avvicinarsi alle Final Four provinciali, un traguardo importante per il campionato. La partita si è svolta in modo intenso, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo.

Successo importante per le ragazze del volley, allenate da mister Potente, che vedono il proprio obiettivo sempre più vicino Una vittoria arrivata con un risultato inequivocabile e un parziale di tre set a zero, frutto di costanza e preparazione oltre che della determinazione sul rettangolo di gioco. Ora la Final Four provinciale è ad un passo e il sogno della Civolley non si ferma, ma evolve, guardando anche alla fase regionale.