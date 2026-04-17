Civita Castellana assume | bando per 3 istruttori amministrativi

Il Comune di Civita Castellana ha pubblicato un bando di concorso pubblico per l’assunzione di tre istruttori amministrativi a tempo pieno e indeterminato. La selezione riguarda figure professionali da inserire nel proprio organico per rafforzare il personale amministrativo. La procedura di reclutamento è aperta a candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando, che è disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale.

Il Comune di Civita Castellana ha avviato la ricerca di nuove figure professionali per il potenziamento del proprio organico interno, aprendo un concorso pubblico per l’inserimento di tre istruttori amministrativi a tempo pieno e indeterminato. La procedura, gestita tramite il portale inPA, prevede una riserva specifica destinata a un posto per i volontari delle Forze Armate, offrendo così un’opportunità concreta di impiego nel settore amministrativo locale. L’evoluzione del personale comunale tra continuità politica e gestione operativa. L’annuncio delle nuove assunzioni si inserisce in un percorso di consolidamento della macchina burocratica cittadina iniziato nel 2020.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Civita Castellana assume: bando per 3 istruttori amministrativi Notizie correlate Piombino, la Società Gestione Servizi assume a tempo indeterminato: bando per due istruttori amministrativiCi sarà tempo fino al prossimo 20 marzo per partecipare alla selezione pubblica indetta dalla Società Gestione Servizi di Piombino - società sotto la... Lavoro al Comune di Chieti, bando per due istruttori amministrativi: come candidarsiAssunzioni a tempo determinato per attività legate al Fondo povertà: domande solo online entro il 9 aprile tramite il portale Inpa Il Comune di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Assunzioni a tempo indeterminato al Comune di Civita Castellana: le nuove figure ricercate; Comune Civita Castellana: Tre nuove assunzioni in Comune, pubblicato il bando di concorso; Civita Castellana – Tutelare il passato, raccontare il territorio:; Civita Castellana diventa un set cinematografico: tra cinema internazionale e polemiche locali. Civita Castellana: appalto rifiuti, via al bando rivisto e correttoRipresentato dal Comune di Civita Castellana il bando di gara per individuare il socio privato per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti. Nel precedente l’Anac (autorità anticorruzione) ... ilmessaggero.it Civita Castellana, per la raccolta dei rifiuti di volta pagine. Nuovo patner per l'azienda comunaleGestione dei rifiuti a Civita Castellana, si volta pagina. Il bando per la raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti se lo è aggiudicato la Ecology che diventa il partner privato della Sate nella ... ilmessaggero.it L’Upc Sdh domenica a Civita Castellana per continuare il sogno - facebook.com facebook