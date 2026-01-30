David Parenzo in Biblioteca a Siena conto alla rovescia | nuovo scontro sull’evento

David Parenzo torna al centro di polemiche a Siena. Questa volta, l’occasione è la sua presenza in Biblioteca per presentare il suo libro ‘Lo scandalo Israele’. La sua visita ha scatenato proteste e contestazioni tra alcuni cittadini, che hanno contestato l’evento, ma il giornalista non ha esitato a dire quello che pensa: “Parlare di Israele non è una provocazione”. La polemica non si placa e il conto alla rovescia continua, mentre si avvicina la data del prossimo scontro pubblico.

Siena, 30 gennaio 2026 – «Parlare di Israele non è una provocazione ». Non usa mezzi termini il giornalista David Parenzo nella lettera aperta ai cittadini di Siena dopo essere finito al centro di una contestazione per la presentazione del suo libro ' Lo scandalo Israele '. L'appuntamento, organizzato domani in Biblioteca comunale nell'ambito delle iniziative per la Giornata della Memoria, ha provocato la reazione dell' associazione Allerta Media che, con una lettera al presidente della Biblioteca Raffaele Ascheri, ha messo in discussione l'opportunità dell'incontro, portando a sostegno alcune dichiarazioni del giornalista e mettendo in dubbio la legittimità di un discorso sullo Stato di Israele legato al ricordo delle vittime della Shoah.

