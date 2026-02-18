Incendio al Teatro Sannazaro gli spettacoli potrebbero svolgersi a Cardito | la proposta della Città Metropolitana

Il teatro Sannazaro di Napoli è stato evacuato ieri a causa di un incendio che ha danneggiato la struttura. Giuseppe Cirillo, vicesindaco della Città Metropolitana, ha annunciato che gli spettacoli potrebbero trasferirsi temporaneamente al Teatro Peppe Vessicchio di Cardito, un edificio che si trova a pochi chilometri di distanza e che potrebbe accogliere il pubblico nelle prossime settimane.

Secondo Giuseppe Cirillo, vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, il Teatro Peppe Vessicchio di Cardito potrebbe ospitare gli spettacoli del Sannazaro, distrutto ieri da un incendio.🔗 Leggi su Fanpage.it Incendio Teatro Sannazaro, Nappi (Lega): ferita la città. Fare chiarezza su causeUn incendio al Teatro Sannazaro ha causato gravi danni e ferito la città. Teatro Sannazaro, l'appello di attori e scrittori: «Attiviamoci per ricostruirlo. Spettacoli in altre città per raccogliere fondi. Chiediamo adesioni esplicite»Alessandro Giuli, ministro della Cultura, ha seguito dall Liguria l'incendio scoppiato all'alba nel Teatro Sannazaro di Napoli, che ha causato danni significativi alla struttura. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli, incendio distrugge Teatro Sannazaro. Quattro intossicati, feriti due vigili del fuoco; Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Incendio Napoli, a fuoco teatro Sannazaro: crollano cupola e palchetto, feriti due vigili; Il video dell'incendio al teatro Sannazaro di Napoli: le immagini dall'alto. Incendio al teatro Sannazaro, indagini in corso: ora si punta alla ricostruzioneDi primo mattino, il fumo si respira già da piazza Trieste e Trento o da corso Vittorio Emanuele. Brucia il Sannazaro ed è come se bruciasse tutta Napoli. ilmattino.it Napoli, il teatro Sannazaro distrutto da un incendio, persone intossicate e danni ai palazzi. Le lacrime della nipote di Luisa ConteSpaventoso incendio nella notte a via Chiaia a Napoli all'interno di un condominio intorno alle 6 del mattino. In fiamme è andato il Teatro Sannazaro la cui ... leggo.it La bomboniera non c'è più: nella mia Napoli un incendio ha ridotto in cenere il teatro Sannazaro. Le immagini sono davvero tristi da vedere. #teatrosannazaro #napoli #vignetta #natangelo facebook Napoli. Distrutto dalle fiamme il teatro Sannazaro Ipotesi cortocircuito Eretto nel 1847, era stato riportato in auge negli anni Settanta, grazie soprattutto all’impegno dell’attrice napoletana Luisa Conte Risorgerà, secondo l’impegno del governo, come era e dov’ x.com