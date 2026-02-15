Reggio Calabria | Latella torna in aula focus su sport e turismo per la Città Metropolitana

Giovanni Latella torna in aula a Reggio Calabria dopo aver lasciato il suo incarico come consigliere regionale, portando con sé l’attenzione su progetti legati a sport e turismo. La sua presenza rafforza l’impegno della Città Metropolitana nel rilanciare queste aree chiave per lo sviluppo locale. L’obiettivo è coinvolgere attivamente le comunità e promuovere iniziative concrete per valorizzare il territorio.

Latella Ritorna in Aula: Nuove Sfide per la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Giovanni Latella ha ripreso ufficialmente il suo incarico di consigliere metropolitano a Reggio Calabria, subentrando a Giuseppe Ranuccio eletto al consiglio regionale. L'ingresso di Latella in Palazzo Alvaro segna l'inizio di un periodo intenso di attività istituzionale, focalizzato sullo sviluppo di sport e turismo, e riaccende il dibattito sull'autonomia e le capacità operative dell'ente metropolitano. Un Passaggio di Testimone e una Continuità Amministrativa. La nomina di Latella, avvenuta domenica 15 febbraio 2026, rappresenta un elemento di continuità nell'azione amministrativa della Città Metropolitana.