Città Metropolitana di Napoli | inaugurata la nuova rotatoria sulla SP1 a Borgo Riccio

È stata inaugurata una nuova rotatoria sulla SP1, la “Circumvallazione esterna di Napoli”, al km 7+500, nella zona di Borgo Riccio nel Comune di Giugliano in Campania. L’intervento è stato realizzato per migliorare la viabilità e ridurre il traffico nelle aree di Giugliano, Qualiano e Villaricca. La rotatoria mira a favorire un maggior livello di sicurezza stradale e a facilitare gli spostamenti tra i diversi quartieri.

Più sicurezza e meno traffico per Giugliano, Qualiano e Villaricca. È stata inaugurata la nuova rotatoria lungo la SP1 “ Circumvallazione esterna di Napoli ” al km 7+500, in località Borgo Riccio nel Comune di Giugliano in Campania. L’opera, realizzata dalla Città Metropolitana di Napoli con un investimento complessivo di circa 700mila euro, punta a migliorare in modo significativo la sicurezza della circolazione e l’efficienza della viabilità in un’area strategica per tre comuni dell’area nord di Napoli. Immediato il beneficio per gli utenti: i veicoli provenienti da Napoli e dalla Strada Provinciale 228 non sono più costretti a percorrere circa 4 chilometri aggiuntivi per effettuare l’inversione di marcia.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Città Metropolitana di Napoli: inaugurata la nuova rotatoria sulla SP1 a Borgo Riccio Notizie correlate Città Metropolitana di Napoli: inaugurazione incrocio SP1 Borgo Riccio nel Comune di Giugliano in Campaniadomani giovedì 16 aprile alle ore 12:00 con il vicesindaco Giuseppe Cirillo e i sindaci della zona Sarà inaugurato giovedì 16 aprile alle ore 12:00... Il 27enne accoltellato in Borgo Riccio, nell’autopsia la verità sulla morteSarà l’autopsia in programma la prossima settimana a far chiarezza sulla morte di Cristopher Gaston Ogando, il 27enne ucciso da una coltellata... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Viabilità, la Città Metropolitana inaugura l’incrocio SP1 di Borgo Riccio a Giugliano; Terra dei Fuochi e interventi di riqualificazione, il Sottosegretario Mantovano in visita ad Afragola, Caivano e Napoli-Secondigliano; Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4; Presentata a Napoli la Champions Cup Men di Sitting Volley. Viaggio nella stazione metro di Capodichino: È il futuro della città di Napoli | VIDEOSiamo entrati nel cuore della nuova stazione di Capodichino. Un’opera straordinaria, gestita in tutte le sue fasi dal Comune di Napoli, realizzata dalla Metropolitana di Napoli spa attraverso la Webu ... napolitoday.it Città Metropolitana di Napoli, dal Consiglio fondi per scuole e ambiente per 7,6 milioni di euroFondi per interventi di adeguamento sismico e antincendio nelle scuole per 4 milioni e 600mila euro, di riforestazione delle aree interne e costiere per 3 ... napolivillage.com Messina, Scurria: "Città Metropolitana bloccata per le scelte di Basile" - facebook.com facebook