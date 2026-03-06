Il 27enne accoltellato in Borgo Riccio nell’autopsia la verità sulla morte

Il 27enne ucciso mercoledì 4 marzo in un appartamento di Borgo Riccio, nel centro di Parma, è stato sottoposto a un'autopsia prevista per la prossima settimana. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte. La vittima è stata trovata con una ferita da arma bianca. Le autorità attendono i risultati dell’esame per chiarire i dettagli dell’incidente.

Sarà l’autopsia in programma la prossima settimana a far chiarezza sulla morte di Cristopher Gaston Ogando, il 27enne ucciso da una coltellata mercoledì 4 marzo in un appartamento di Borgo Riccio, nel centro di Parma. L’esame autoptico è stato affidato a Valentina Bugelli, e farà chiarezza sulle cause del decesso del giovane dominicano morto nella notte tra il 4 e il 5 marzo nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Nella mattinata di giovedì 5 marzo i Ris dei carabinieri hanno effettuato un sopralluogo all'interno dei locali al piano terra dell'appartamento di borgo Riccio, all'interno del quale è avvenuto l'accoltellamento, costato la vita al 27enne. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

