Domani, giovedì 16 aprile alle ore 12:00, si terrà l'inaugurazione di un nuovo incrocio sulla strada provinciale 1 nel territorio di Giugliano in Campania. Alla cerimonia parteciperanno il vicesindaco e alcuni sindaci dei Comuni limitrofi. La riunione si svolgerà in una zona strategica della città metropolitana di Napoli per ufficializzare l'apertura di questa intersezione.

domani giovedì 16 aprile alle ore 12:00 con il vicesindaco Giuseppe Cirillo e i sindaci della zona. Sarà inaugurato giovedì 16 aprile alle ore 12:00 l’incrocio stradale in località Borgo Riccio nel Comune di Giugliano in Campania, al km 7+500 della SP1 Circumvallazione esterna di Napoli, strada di competenza della Città Metropolitana di Napoli. Alla cerimonia parteciperanno il vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli Giuseppe Cirillo insieme ad alcuni consiglieri metropolitani. Invitati anche i sindaci dei tre comuni interessati: Giugliano in Campania, Qualiano e Villaricca. Il nuovo incrocio è stato realizzato con una rotatoria tra le due carreggiate della SP1 utilizzando anche l’area di sedime sottostante il viadotto dell’asse mediano che corre parallelamente alla SP1.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Città Metropolitana di Napoli: inaugurazione incrocio SP1 Borgo Riccio nel Comune di Giugliano in Campania

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