remigrazione alla camera la sinistra prova a censurare una proposta di legge popolare

La sinistra prova a bloccare una proposta di legge popolare sulla remigrazione alla Camera. Non temono la proposta, ma il fatto che abbia raggiunto le istituzioni e possa diventare un tema di discussione. La tensione si accende tra chi sostiene l’idea e chi tenta di impedirne il dibattito.

Roma, 28 gen – Non è la proposta di legge a spaventare la sinistra, ma il fatto che esista e che arrivi fin dentro le istituzioni. L’incontro alla Camera dei Deputati del 30 gennaio per il lancio della raccolta firme sulla Remigrazione e Riconquista è diventato il pretesto per una nuova operazione di demonizzazione politica, con Pd e Avs impegnati non a discutere nel merito, ma a chiedere che l’evento venga impedito. La remigrazione manda la sinistra fuori di testa. «Inaccettabile l’ingresso di esponenti neofascisti nelle aule del Parlamento», ha dichiarato Elly Schlein, parlando di “campagna di odio e discriminazione”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

