Alla Camera proposta modifica legge su cure palliative

A Montecitorio è stata presentata una proposta di modifica alla normativa sulle cure palliative e la terapia del dolore. L’iniziativa mira a aggiornare e migliorare le disposizioni esistenti, garantendo un'assistenza più efficace e adeguata ai pazienti. La discussione in Parlamento potrebbe portare a nuove disposizioni volte a rafforzare le misure di supporto e attenzione verso chi necessita di cure palliative.

Presentata a Montecitorio una proposta di modifica alla legge sulle cure palliative e la terapia del dolore. Servizio di Raffaella Frullone TG2000.

