Cinquantenne ucciso in via Arpaia | due intercettazioni ambientali captate in carcere nel fascicolo dibattimentale

Un uomo di 50 anni è stato trovato morto in via Arpaia. Le indagini hanno portato all’iscrizione nel fascicolo dibattimentale di un 45enne di Foggia, accusato dell’omicidio. Nel corso delle attività di investigazione sono state acquisite due intercettazioni ambientali effettuate all’interno di una casa circondariale della città, che saranno utilizzate nel procedimento giudiziario. La vittima era un fruttivendolo.

Due intercettazioni ambientali - entrambe conversazioni captate all'interno della casa circondariale di Foggia - confluiranno nel fascicolo dibattimentale del processo a carico di Donato Romano, 45enne foggiano accusato dell'omicidio di Giovanni Mastropasqua, fruttivendolo di 50 anni, ucciso a.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Spaccio di droga, altre intercettazioni nel fascicolo dei giudiciIntergrazione della perizia trascrittiva per altre 44 intercettazioni telefoniche e ambientali. Vessazioni e minacce agli anziani genitori: in carcere un cinquantenne di CascinaCASCINA – Ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Pisa il giorno prima, nei confronti di un uomo di 50 anni. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Tre spari nel buio, la corsa disperata in ospedale: così è stato ucciso il 50enne; Omicidio a Copertino: 50enne abbandonato in fin di vita in ospedale; Omicidio Giovanni Mastropasqua: il nodo della premeditazione in un video e oltre 60 testi da ascoltare; Omicidio a Induno Olona, un arresto: 30enne ucciso per piccoli debiti. Ambrosino non è stato ucciso in un agguato ma al culmine di una rissa. Fermato un cinquantenne di Varese, identificati i quattro complici . - facebook.com facebook