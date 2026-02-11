Un uomo di 50 anni di Cascina è finito in carcere con un’ordinanza del Gip di Pisa. Le accuse sono vessazioni e minacce ai suoi genitori anziani. La decisione è arrivata dopo che le forze dell’ordine hanno raccolto le prove sul comportamento violento dell’uomo. Ora si trova in cella in attesa di ulteriori sviluppi dell’indagine.

CASCINA – Ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Pisa il giorno prima, nei confronti di un uomo di 50 anni. Il provvedimento scaturisce da un’articolata attivita? d’indagine che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, residente nel comune di Cascina, gia? noto alle forze dell’ordine. L’uomo avrebbe posto in essere, tra il marzo 2025 e il gennaio 2026, una serie di condotte vessatorie e minatorie nei confronti dei propri genitori. Tali atteggiamenti si sarebbero tradotti in reiterate violazioni penali che hanno reso necessario l’intervento dell’autorita? giudiziaria per garantire la tutela e l’incolumita? delle vittime. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Vessazioni e minacce agli anziani genitori: in carcere un cinquantenne di Cascina

Approfondimenti su Cascina Cinquantenaire

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Chioggia con l’accusa di minacce e maltrattamenti nei confronti dei genitori.

I Carabinieri di Cascina hanno arrestato un uomo di 50 anni con l’accusa di aver minacciato e perseguitato i propri genitori.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cascina Cinquantenaire

Argomenti discussi: Aggressioni, minacce e vessazioni in casa: l'incubo di una madre per la paura del figlio; Umiliazioni e minacce alla compagna malata di sclerosi multipla, operaio di Fiuggi a processo per maltrattamenti; Picchia la compagna incinta al nono mese e la minaccia con un coltello: trentenne arrestato; Umiliazioni e minacce alla compagna malata di sclerosi multipla, operaio di Fiuggi a processo per maltrattamenti.

Taranto, perseguita e minaccia di morte l’ex convivente sul posto di lavoro: arrestato 49enneTaranto, uomo di 49 anni minaccia di morte l’ex convivente sul posto di lavoro: arrestato dai carabinieri e trovato con un coltello ... tag24.it

Stalking e minacce di morte alla ex sul luogo di lavoro, arrestato 49enneSi è presentato sul luogo di lavoro dell’ex convivente e l’ha minacciata di morte, portando con sé un coltello a ... immediato.net

Minacce e vessazioni sui genitori, 50enne di Cascina in arresto - facebook.com facebook