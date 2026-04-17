Cinghiali avvistati in più zone della città la denuncia dei residenti

Numerosi residenti di Angri hanno segnalato avvistamenti di cinghiali in diverse aree della città, tra cui via Monte Taccaro e via Cimitero Vecchio. Le segnalazioni sono state fatte nelle ultime ore e riguardano più punti del centro urbano. Finora non sono stati riportati incidenti o danni causati dagli animali. La presenza di cinghiali in zone cittadine ha suscitato preoccupazione tra la popolazione.

Sono stati avvistati alcuni cinghiali ad Angri. La segnalazione arriva da diversi residenti, in particolare lungo via Monte Taccaro e via Cimitero Vecchio. Non sarebbe la prima volta che vengono fatte segnalazioni di questo tipo nell'Agro nocerino sarnese.Gli avvistamentiLa raccomandazione, in.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mercato Esquilino, la denuncia dei residenti: "Piccioni nel camion della carne" Leggi anche: Cinghiali avvistati al Rione Petrosino: "Situazione sotto controllo, strade monitorate" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cinghiali avvistati in più zone della città, la denuncia dei residenti; Siena, avvistati nuovamente 3 cinghiali in pieno giorno nel quartiere di Cerchiaia; L’emergenza cinghiali continua, la passeggiata a Parco dei Pini; Cinghiali di notte a Gualdo Tadino, ormai è emergenza lungo le principali vie. Cinghiali ad Ascoli, riunione in Prefettura: verso un protocollo per le cattureCrescono gli avvistamenti nel capoluogo: mappatura delle zone più esposte, interventi su verde e rifiuti, oltre a misure per limitare i rischi sulla viabilità ... lanuovariviera.it Ascoli, i branchi di cinghiali a tutte le ore: da Porta Maggiore in centro, avvistamenti ad Ascoli vicino alle caseASCOLI Se prima il problema dei cinghiali era relegato alle ore notturne e nelle zone periferiche della città, ora la situazione sta peggiorando. Parliamo della presenza costante, ... corriereadriatico.it Una cinquantina di cinghiali sono stati avvistati e ripresi da un gruppo di appassionati di mountain bike nella zona del Monte Penna, nel territorio di Gualdo Tadino facebook