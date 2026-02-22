Mercato Esquilino la denuncia dei residenti | Piccioni nel camion della carne

I residenti di Mercato Esquilino segnalano la presenza di piccioni sui camion della carne, perché temono rischi per la sicurezza alimentare. La denuncia nasce dalla scoperta di volatili che si aggirano tra i veicoli, creando disagio e preoccupazioni tra i venditori e i clienti. Una foto scattata sul posto mostra chiaramente gli animali intorno ai mezzi di trasporto. La questione solleva dubbi sulla gestione delle norme igieniche nel mercato.

Nonostante i controlli le irregolarità continuano al mercato. I residenti invocano la chiusura Una foto che descrive a pieno la situazione che, già in passato, RomaToday ha denunciato in questo articolo della sezione Dossier. Nell'immagine si vede uno dei furgoni che trasportano la carne, quella venduta poi al mercato Esquilino, pieno di piccioni. Volatili che banchettano tranquilli. L'immagine è stata pubblicata sul gruppo Facebook ‘Sei dell’Esquilino’. E sotto lo scatto sono tanti i commenti dei residenti tra i quelli relativi alla chiusura del mercato, una eventualità che i residenti avevano illustrato proprio al nostro giornale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Carne avariata sui banchi del mercato Esquilino: sequestrati cento chiliNel mercato Esquilino di Roma, i carabinieri hanno sequestrato circa cento chili di carne avariata venduta illegalmente.

