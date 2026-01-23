Brunello Cucinelli rivoluziona l’e-commerce con l’AI | nasce Callimacus

Brunello Cucinelli presenta Callimacus, una nuova piattaforma di e-commerce integrata con l’intelligenza artificiale. La soluzione digitale è pensata per offrire ai clienti un’esperienza personalizzata, mantenendo fede ai valori umanistici e alla qualità che distinguono il marchio di Solomeo. Con questa innovazione, l’azienda si propone di coniugare tradizione e tecnologia, consolidando la propria presenza nel mondo digitale in modo sobrio e attento alle esigenze degli utenti.

Nuovo e-commerce per Brunello Cucinelli, che inaugura una piattaforma digitale pensata per offrire ai visitatori un'esperienza basata sull' intelligenza artificiale, in linea con i valori umanistici che da sempre caratterizzano la casa di moda di Solomeo. Il nuovo e-commerce è attivo da subito in Italia, Stati Uniti e Regno Unito, con un'estensione agli altri mercati prevista nei prossimi mesi. Alla base del progetto c'è l'evoluzione del sito "BrunelloCucinelli.ai", lanciato poco più di un anno fa. Come spiega l'azienda in una nota, l'ispirazione nasce da quella che lo stilista umbro ama definire "umana intelligenza artificiale", un approccio che mette la tecnologia al servizio dell'esperienza e della persona, senza snaturarne il ruolo centrale.

