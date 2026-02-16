Vanessa Incontrada e le nozze con Rossano Laurini quando saranno e gli invitati | Sarà una cerimonia semplice
Vanessa Incontrada ha annunciato che si sposerà con Rossano Laurini, confermando che il matrimonio si terrà tra poche settimane. La coppia ha scelto di organizzare una cerimonia intima e senza troppi sfarzi, invitando solo amici stretti e parenti. La futura sposa ha spiegato che il rito sarà semplice e in un luogo tranquillo, lontano dai riflettori. La data precisa non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma gli invitati sono già stati informati.
Vanessa Incontrada ha rivelato alcuni dettagli sulle nozze con Rossano Laurini, annunciate lo scorso ottobre. L'attrice ha svelato quando si terrà la cerimonia e di che tipo sarà, se una grande festa o un momento invece più intimo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Vanessa Incontrada, la villa da sogno in Toscana: il living con vista, la Vespa special e il cane Zelig. Il nido d'amore con Rossano Laurini
Vanessa Incontrada possiede una residenza in Toscana, caratterizzata da un soggiorno con vista panoramica, una Vespa speciale e il fedele cane Zelig.
Cosa ci insegna sull’amore il monologo di Vanessa Incontrada su Rossano Laurini: «Oggi siamo finalmente capaci di sopportare anche i nostri silenzi»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
“Sono 22 anni che conosco Claudio, tu pensa che vita!” Vanessa Incontrada Su Claudio Bisio facebook
"Sono 17 anni che lo conosco. Quando è un po' agitato fa un po' così con la saliva, ma impercettibile" Vanessa Incontrada su Carlo Conti a #CTCF x.com