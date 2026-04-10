Negli ultimi giorni si è verificato un caso riguardante la gestione delle commissioni ministeriali dedicate al cinema e all’audiovisivo, caratterizzato da una mancanza di trasparenza nelle procedure e nelle decisioni. La vicenda ha sollevato dubbi sulla chiarezza con cui vengono affrontate le questioni legate a questi settori, senza che siano stati resi pubblici dettagli significativi sui processi decisionali o sulle modalità di selezione.

Quel che è accaduto nei giorni scorsi non deve sorprendere, se non per la tardività della “scoperta” – da parte di osservatori non granché attenti del sistema culturale italiano – che il lavoro di valutazione e di selezione dei film e dei festival che lo Stato sostiene non si caratterizza per quella meritocrazia invocata a gran voce da Meloni quando era in campagna elettorale, ormai oltre tre anni e mezzo fa. Veramente viene da evocare che “il Principe è nudo”, citazione della fiaba di Andersen che ho fatto mia, come slogan – metodologico prima che ideologico – anche rispetto all’istituto di ricerca indipendente che ho fondato oltre trent’anni fa e che presiedo, l’Istituto italiano per l’Industria Culturale IsICult. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso documentario su Regeni, zero trasparenza nelle commissioni ministeriali per il cinema e l’audiovisivo

Fondi al cinema: il mancato sostegno al documentario su Giulio Regeni diventa un caso politicoIl mancato finanziamento con fondi pubblici ha portato a dimissioni, interrogazioni in parlamento e critiche da parte di organizzazioni e movimenti.

"Perché ci sia giustizia servono memoria e racconto", nei cinema il documentario su Giulio Regeni (VIDEO)Ieri sera la prima proiezione sold-out all'Ariston di "Giulio Regeni-Tutto il male del mondo" con la partecipazione del regista Simone Manetti Ieri...

Temi più discussi: Perché il documentario su Giulio Regeni non ha ricevuto finanziamenti pubblici; Niente fondi al film su Regeni. Giuli: Non condivido scelta, ma commissione è autonoma; No a fondi per film Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla Commissione; Il documentario su Giulio Regeni torna al cinema dopo l'esclusione dai fondi.

Perché il documentario su Giulio Regeni non ha ricevuto finanziamenti pubbliciLa notizia che il documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo non ha ricevuto i fondi pubblici per cui aveva fatto domanda sta portando da giorni grande attenzione al sistema di finanziamento ... ilpost.it

Il caso del documentario su Regeni ci parla del rapporto tra politica e culturaIl caso dei mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni apre degli interrogativi sul rapporto tra politica e cultura ... exibart.com

Il caso dei mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni apre degli interrogativi sul rapporto tra politica e cultura nella costruzione della memoria pubblica x.com

Il caso del docufilm su Regeni arriva in Aula. Che fare ora Parla il produttore Tozzi. Di Marianna Rizzini "Il diniego del finanziamento al documentario è ingiustificabile (Giulio Andreotti direbbe: è peggio di un peccato, è un errore politico)", dice Tozzi. "La r - facebook.com facebook