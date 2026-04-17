Cina balzo del PIL al 5% | l’alta tecnologia guida la crescita

Nel primo trimestre del 2026, l’economia cinese ha registrato una crescita del PIL del 5%, superando le attese degli analisti. La crescita è stata trainata dal settore dell’alta tecnologia, che ha contribuito in modo significativo all’espansione complessiva. I dati ufficiali mostrano che l’espansione si colloca nella parte superiore delle previsioni fatte dalle autorità economiche del paese.

L’economia della Popolare Cinese ha registrato una crescita del PIL pari al 5% nel primo trimestre del 2026, superando le proiezioni iniziali e consolidando un percorso di espansione che si colloca nella fascia alta degli obiettivi prefissati dal governo. Nonostante le turbolenze geopolitiche globali, il dato macroeconomico segna un netto miglioramento rispetto al ritmo del 4,5% osservato nell’ultimo periodo del 2025. Pechino aveva pianificato una gestione prudente della crescita per l’intero anno, stabilendo un target annuo compreso tra il 4,5% e il 5,0%, una soglia più contenuta rispetto ai livelli dei cicli precedenti. Il raggiungimento del 5,0% nei primi tre mesi dell’anno dimostra come la strategia di moderazione sia stata accompagnata da una capacità di reazione strutturale superiore alle aspettative dei mercati internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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