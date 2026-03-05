Cina | Pil al minimo storico crescita al 4,5% nel 2026

La Cina ha ridotto le previsioni di crescita per il 2026, annunciando un obiettivo di aumento del Pil tra il 4,5% e il 5%. Questa cifra rappresenta il livello più basso dal 1991, segnando un calo rispetto alle stime precedenti. Le nuove stime indicano una crescita più contenuta rispetto agli anni passati e sono state comunicate ufficialmente dalle autorità economiche del paese.

La Cina ha abbassato le aspettative per il 2026, fissando un obiettivo di crescita del Pil tra il 4,5% e il 5%, una cifra che rappresenta il minimo storico dal 1991. Durante l'apertura delle Due Sessioni a Pechino, sotto un cielo grigio punteggiato da neve sulla piazza Tienanmen, il premier Li Qiang ha delineato uno scenario economico più prudente, segnando una svolta nella strategia nazionale. L'Assemblea Nazionale si è riunita con circa tremila delegati, inclusi militari con espressioni serie e rappresentanti delle minoranze etniche in abiti tradizionali, mentre fuori la caccia dei cronisti cercava anticipazioni sul discorso governativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

