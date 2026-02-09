Cina | economia trainata dal green PIL in crescita grazie a solare elettrico e tecnologie pulite
La Cina conferma la sua svolta verde, con un’economia che corre grazie alle tecnologie pulite. Nel 2025, oltre un terzo della crescita del PIL arriva dal settore solare, elettrico e altre energie rinnovabili. La spinta verso il green sta portando risultati concreti e veloci, trasformando il panorama economico del paese.
La svolta verde dell’economia cinese ha accelerato in modo sorprendente, trainando oltre un terzo della crescita del Prodotto Interno Lordo nel 2025. Settori chiave come l’energia solare, i veicoli elettrici e le tecnologie per l’accumulo di energia hanno non solo superato le aspettative, ma hanno anche contribuito in modo decisivo a mantenere la Cina sulla traiettoria di crescita del 5%, un risultato che sarebbe stato irraggiungibile senza questo impulso ecologico. Questo cambiamento strutturale ha visto investimenti nell’energia pulita raggiungere cifre record, superando di gran lunga gli investimenti tradizionali nel settore dei combustibili fossili.🔗 Leggi su Ameve.eu
