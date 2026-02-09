Cina | economia trainata dal green PIL in crescita grazie a solare elettrico e tecnologie pulite

La Cina conferma la sua svolta verde, con un’economia che corre grazie alle tecnologie pulite. Nel 2025, oltre un terzo della crescita del PIL arriva dal settore solare, elettrico e altre energie rinnovabili. La spinta verso il green sta portando risultati concreti e veloci, trasformando il panorama economico del paese.

