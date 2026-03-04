il rapper e la compagna hanno dato il benvenuto a un nuovo membro della loro famiglia un cucciolo appena adottato Ecco cosa c' è da sapere

Fedez e Giulia Honegger hanno adottato un nuovo cane, entrando così a far parte della loro famiglia. La coppia, già proprietaria di un Golden Retriever chiamato Silvio, ha deciso di accogliere un altro cucciolo, che si unisce a loro in modo ufficiale. Il nuovo membro si aggiunge alle presenze quotidiane di Fedez sui social e alle attività della famiglia.

N ew entry in casa di Fedez e di Giulia Honegger. La coppia ha allargato la famiglia, con l’adozione di un nuovo cane, perfetto compagno di giochi per Silvio, il Golden Retriever che il rapper ha preso nel 2024 e che è spesso presente nelle sue Storie e nei suoi post social. Fedez di nuovo papà? Le voci sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger X Leggi anche › Fedez e Masini, uniti a Sanremo da un “Male necessario” Fedez e Giulia Honegger presentano Maurizio. Anche il nuovo cane della coppia ha un nome «umano»: è stato chiamato Maurizio. La notizia è arrivata con un breve video condiviso dal rapper su Instagram, in cui si vede Silvio alle prese con il nuovo arrivato, un cucciolo piccolissimo in confronto all’imponenza del Golden Retriever, impegnato a giocare con una pallina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La coppia ha dato il benvenuto al secondogenito lo scorso 24 febbraio. Tutto quello oche c'è da sapere sul piccolo e come si chiama

