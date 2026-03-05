Al Safari Park di Pombia è nato un nuovo cucciolo di pantera nera

Al Safari Park di Pombia è nato un cucciolo di pantera nera chiamato Luna, avvenuto nell’ottobre del 2025. È il primo esemplare di leopardo melanico nato nel parco dopo l’arrivo di tre femmine: Bagheera, Diana e Lilith, avvenuto la scorsa estate. Luna rappresenta una nuova nascita tra le specie presenti nel parco zoologico novarese.

Si chiama Luna è nata nell'ottobre del 2025 ed è il primo esemplare di leopardo melanico nato nel parco zoologico novarese dopo l'arrivo di Bagheera, Diana e Lilith la scorsa estate. "La nascita di Luna - spiegano dal Safari PArk - è stata caratterizzata da un momento delicato: nei primi giorni di vita la piccola non è stata riconosciuta dalla madre, una circostanza che può verificarsi anche in natura. L'équipe di keeper del parco è intervenuta prontamente, non appena rilevata la criticità della situazione; e con cura, monitoraggio costante e contatti diretti ma limitati allo stretto necessario è riuscita ad assicurare alla cucciola uno sviluppo il più naturale ed equilibrato possibile.

Luna, la cucciola di leopardo melanico che incanta il Safari Park di Pombia

